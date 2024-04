Lazio Salernitana, dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è in programma questa sera alle ore 20:45

Questa sera la Lazio sarà impegnata nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A contro la Salernitana in programma alle 20:45. La sfida dell’Olimpico servirà ai biancocelesti per rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi nel derby contro la Roma ed in Coppa Italia contro la Juve. La partita sarà disponibile per la visione in esclusiva sull’applicazione streaming di DAZN e, solo per gli abbonati SKY, sul canale Zona DAZN.