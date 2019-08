Lazio-Roma, da sabato si potranno acquistare i biglietti: le modalità

Lazio-Roma, le info per l’acquisto dei biglietti per il derby

Dopo la prima gara contro la Sampdoria sarà già derby della Capitale. La Lazio tramite il suo sito ufficiale ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di sabato 24 agosto, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – ROMA in programma domenica 1 settembre alle ore 18:00.

SETTORI E PREZZI