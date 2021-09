La Lazio prende in giro Zaniolo: «Ritenta sarai più fortunato» – VIDEO

All’indomani della vittoria del derby la Lazio ripropone sui social il video della parata salva risultato di Reina su Zaniolo

A Roma è il day after del derby. La Lazio e i suoi tifosi stanno ancora festeggiando una vittoria di misura che ha portato con se non poche polemiche sia in casa giallorossa sia in casa biancoceleste. Alla fine è stato decisivo il gol di Felipe Anderson, ma autorevoli sono state le prestazioni anche di Pedro e Milinkovic Savic, autori di un gol a testa, ma soprattutto di Ciro Immobile, protagonista con due assist.

In fase difensiva invece sono state decisive in più di un’occasione le parate di Pepe Zeina. Una durante il primo tempo deviata poi sul palo l’altra nella ripresa distendosi su un tiro a mezz’aria sulla propria destra. Quest’ultima è stata celebrata anche dal club biancoceleste sui socialcon un messaggio provocatorio per Zaniolo: «Ritenta, sarai più fortunato».