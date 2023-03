Lazio Roma, i precedenti – VIDEO

Domenica è in arrivo il derby della Capitale fra Lazio e Roma, una sfida cruciale per la corsa Champions: i precedenti

La Lazio arriva al derby in vantaggio di 2 punti sui rivali cittadini. Sarà una gara cruciale per un posto in Champions League. L’ultima giornata non è stata positiva per entrambe: i biancocelesti hanno impattato 0-0 a Bologna, i giallorossi hanno perso 3-4 in casa col Sassuolo.

Mourinho squalificato non sarà in panchina e non sono mancate in questo periodo le battute ad opera di Sarri. All’andata in casa della Roma ha vinto la Lazio con una rete di Felipe Anderson. Totale gare: 78 Vittorie Lazio: 26 Pareggi: 27 Vittorie Roma: 25

Ultima vittoria Lazio 2021-22: 3-2.

