Lazio, ritiro in bilico: a Lotito l’ultima decisione

La Lazio aspetta prima di andare in ritiro. Saranno determinanti i prossimi colloqui dei vertici del calcio con il Governo

La Lazio aspetta. La Lega e l’Assocalciatori vogliono rivedere le regole e attendono un colloquio con il Governo, per questo difficilmente la squadra biancoceleste andrà in ritiro già lunedì, come consentirebbe il protocollo attualmente in vigore.

Come riporta il Corriere della Sera, ieri è andato in scena un lungo colloquio tra Tare, Peruzzi e mister Inzaghi, ma l’ultima decisione spetterà comunque a Lotito.

I tempi stringono, saranno determinanti i colloqui di Gravina e Dal Pino con il presidente del Consiglio Conte.