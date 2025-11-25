 Lazio, rischio multa UEFA: Abbate avverte sui parametri economici e sul futuro europeo del club
Lazio, rischio multa UEFA: Abbate avverte sui parametri economici e sul futuro europeo del club

Lazio blindata e solida in difesa: Provedel ritrova i numeri da record e torna protagonista assoluto tra i pali

Lazio, accadde oggi: il ricordo della sfida vinta contro la Juventus nel novembre del 2001! Ecco come andò la sfida

Lazio, Dia a caccia di riscatto: contro il Lecce un’occasione decisiva per spezzare il digiuno di 84 giorni

Lazio, dal blocco del mercato alla svalutazione della rosa: il club biancoceleste perde forza e valore

Lazio, rischio multa UEFA: Abbate avverte sui parametri economici e sul futuro europeo del club

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Lazio, rischio multa UEFA in caso di qualificazione: l’allarme di Abbate sui parametri economici. Tutti i dettagli

Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista del Messaggero ha poi acceso i riflettori su un tema delicato: la conferma dell’indicatore del costo del lavoro allargato fissato a 0.7 per la prossima estate.

Una novità che rischia di complicare i piani della Lazio. In caso di qualificazione alle competizioni UEFA, infatti, il club biancoceleste potrebbe incorrere in una multa qualora dovesse sforare il parametro stabilito, aggiungendo ulteriori ostacoli alla programmazione societaria. Ecco un estratto:

MULTA LAZIO  – «Era scontato il parametro a 0.7 per il mercato della prossima estate, si sapeva da anni. Il colpo di scena che inguaia anche altre squadre è l’assenza di ammortamento per gli under 23 Italiani, e questo può mettere in crisi il Napoli o l’Atalanta. Sugli eventuali sforamenti di parametro, la UEFA mi conferma che la Lazio potrebbe giocare le competizioni se dovesse qualificarsi in Europa, ma riceverebbe una multa alta e proporzionale allo sforamento del parametro». 

