Lazio, rischio multa UEFA: Abbate avverte sui parametri economici e sul futuro europeo del club
Lazio, rischio multa UEFA in caso di qualificazione: l’allarme di Abbate sui parametri economici. Tutti i dettagli
Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista del Messaggero ha poi acceso i riflettori su un tema delicato: la conferma dell’indicatore del costo del lavoro allargato fissato a 0.7 per la prossima estate.
Una novità che rischia di complicare i piani della Lazio. In caso di qualificazione alle competizioni UEFA, infatti, il club biancoceleste potrebbe incorrere in una multa qualora dovesse sforare il parametro stabilito, aggiungendo ulteriori ostacoli alla programmazione societaria. Ecco un estratto:
MULTA LAZIO – «Era scontato il parametro a 0.7 per il mercato della prossima estate, si sapeva da anni. Il colpo di scena che inguaia anche altre squadre è l’assenza di ammortamento per gli under 23 Italiani, e questo può mettere in crisi il Napoli o l’Atalanta. Sugli eventuali sforamenti di parametro, la UEFA mi conferma che la Lazio potrebbe giocare le competizioni se dovesse qualificarsi in Europa, ma riceverebbe una multa alta e proporzionale allo sforamento del parametro».
