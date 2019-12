Lazio, riceve la maglia di Immobile per Natale: la felicità del bimbo è incontenibile VIDEO

Lazio, la gioia incontenibile di questo bimbo alla scoperta del regalo di natale dello zio: la maglietta di Ciro Immobile

Feste di Natale non ancora finite. Nel mondo biancoceleste è un fine anno pieno solo di positività e di curiosità verso il 2020. La squadra di Inzaghi ha chiuso il 2019 vincendo la Supercoppa italiana e mettendo in sicurezza il terzo posto in classifica.

La gioia incontenibile è dei grandi ma soprattutto dei piccoli che guardano con ammirazione i loro idoli. Come questo bimbo che per Natale ha ricevuto la maglietta di Ciro Immobile. Prima lo stupore e la felicità nel vedere la maglietta biancoceleste e poi la gioia incontenibile quando scopre che è proprio la 17, quella del suo idolo Immobile.