Lazio, Rambaudi: «I giocatori di spessore fanno la differenza»

Roberto Rambaudi ha parlato della situazione in casa Lazio

Roberto Rambaudi si è espresso sul momento Lazio ai microfoni di Radiosei. Ecco le parole del classe ’66 di Moncalieri.

PAROLA A RAMBAUDI – «L’emblema della mancata crescita della Lazio sono proprio queste prime 8 giornate. La Lazio gioca con gli stessi uomini ormai da due stagioni, stessi pregi e stessi difetti. Come dico spesso, i giocatori di spessore fanno la differenza e il mancato acquisto di uno o due di questi è il motivo per cui questa squadra non fa mai il salto di qualità», conclude così l’ex biancoceleste.