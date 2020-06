Lazio, Radu insegue il record di presenze: Negro nel mirino

Lazio, Radu punta Negro nella classifica dei più presenti con la maglia biancoceleste: la ripresa non vale solo lo Scudetto

La Lazio è pronta per inseguire l’obiettivo più grande, quello dello Scudetto. Provare a toccare con mano qualcosa che solo pochi mesi fa poteva essere solo un sogno. A guidare la carica, ovviamente, ci sarà Radu: senatore e trascinatore vero della banda di Inzaghi. Il difensore, però, non tornerà in campo solo con la voglia di conquistare l’ambito trofeo, ma anche di riscrivere più marcatamente la storia della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ha timbrato 372 presenze coi colori biancocelesti: a solo quattro lunghezze dal podio, dove ci sono Paolo Negro (376); Wilson (394) e Favalli (401).