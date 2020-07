Lazio, pronte le mascherine solidali: l’iniziativa benefica

La Lazio è pronta a lanciare sul mercato una linea di mascherine a scopo benefico: il ricavato andrà al Banco Alimentare

La Lazio sempre in prima linea per il sociale. Anche questa volta le iniziative non si sono fatte attendere, ecco così lanciate le mascherine in collaborazione con BuuuBall, il cui ricavato sarà devoluto al Banco Alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il progetto è stato ideato da Maxi Gigliucci e abbracciato da vari club di Serie A. Saranno tre i modelli disponibili: sfondo bianco, sfondo celeste o bicolore, ovviamente con lo stemma della Lazio.