Lazio, progetto Stadio Flaminio: possibili novità in vista

Lazio che sarebbe pronta a presentare il proprio progetto per lo Stadio Flaminio. Potrebbero esserci novità già a breve

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, in Campidoglio ci sarebbe la sensazione che per il progetto dello Stadio della Lazio potrebbero esserci novità a breve. Il Presidente Claudio Lotito, in rappresentanza del club biancoceleste potrebbe infatti richiedere anche nelle prossime ore un incontro formale per presentare il progetto sullo Stadio Flaminio.

Il patron sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per portare ai tifosi laziali e in Serie A un nuovo impianto moderno.