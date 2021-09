Lazio Primavera, oggi prende il via il campionato: biancocelesti a Perugia

Oggi riparte l’avventura della Lazio Primavera, che nella prima giornata di campionato andrà a far visita al Perugia

Si riparte. Oggi prenderà il via il campionato della Lazio Primavera, che andrà a far visita al Perugia. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’obiettivo è solo e soltanto uno: tornare in Primavera 1.

Mister Calori dovrebbe puntare sul 4-3-3, mentre la scelta dei giocatori dipenderebbe in primis dalla loro forma fisica. A colpire è senza dubbio l’utilizzo di tre fuori quota su cinque 2002: Bertini, Furlanetto, Adeagbo, Shehu e Nasri. Il chiaro segnale di una ripartenza.