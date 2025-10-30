Lazio Primavera Milan, manca sempre meno alla grande sfida! Ufficiale l’arbitro e gli assistenti della sfida

Lazio Primavera Milan, manca sempre meno al match che vedrà impegnata la squadra di Punzi! Ufficiale l’arbitro e gli assistenti, i dettagli

La Lazio Primavera, dopo aver conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, può ora concentrare tutte le energie sul campionato. La squadra di Punzi, reduce da due sconfitte consecutive contro Cesena e Juventus, è chiamata a reagire per invertire la rotta e tornare a fare punti, visto che nelle prime nove giornate ha raccolto soltanto dieci punti. L’obiettivo è rialzare la testa e ritrovare fiducia in un momento delicato della stagione.

Il prossimo impegno vedrà i biancocelesti affrontare il Milan al centro sportivo Fersini, in occasione della decima giornata di campionato. I rossoneri arrivano all’appuntamento con il morale alto, forti del netto 7-2 rifilato al Cesena nell’ultimo turno, e occupano attualmente la settima posizione in classifica con 15 punti. Una sfida che si preannuncia impegnativa per la Lazio, chiamata a misurarsi con un avversario in forma e determinato a proseguire la propria corsa.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello



Il match è in programma domenica 2 novembre alle ore 11:00 e sarà diretto dall’arbitro Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo. A supportarlo ci sarà la coppia di assistenti composta da Luca Granata e Francesco Raccanello. Una partita che promette intensità e spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di confermare le proprie ambizioni e dare una svolta al proprio cammino stagionale.

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.