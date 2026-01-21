Lazio Primavera Cremonese 3-0, vittoria netta e scatto salvezza per i biancocelesti

Lazio Primavera Cremonese, successo pesante nella 21ª giornata di Primavera 1 che interrompe la serie di pareggi e permette ai biancocelesti di allungare in classifica

Dopo cinque pareggi consecutivi, la Lazio Primavera ritrova finalmente il sorriso e lo fa nel modo migliore, superando con un netto 3-0 la Cremonese Primavera nella sfida valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1. Un successo fondamentale per la formazione guidata da Stefano Punzi, allenatore attento alla valorizzazione dei giovani e alla solidità di squadra, che consente ai biancocelesti di salire a quota 25 punti in classifica e di aumentare il margine sulla zona retrocessione.

Il match, disputato al Centro Sportivo La Borghesiana, si sblocca nel finale di primo tempo. Al 43’, Gabriele Gelli, centrocampista dinamico e abile negli inserimenti, è il più rapido ad avventarsi su una respinta della difesa grigiorossa dopo un cross dalla sinistra, trovando la conclusione vincente che porta avanti la Lazio. Il gol premia una prima frazione giocata con ordine e buona intensità dai capitolini, capaci di limitare le iniziative avversarie.

Lazio Primavera Cremonese, ripresa di controllo totale: Ferrari e Munoz chiudono i conti

L’avvio di secondo tempo è immediatamente favorevole ai biancocelesti. Al 47’ arriva il raddoppio firmato da Ferrari, difensore con spiccate doti offensive, bravo a inserirsi in area e a battere il portiere avversario con un destro preciso sul primo palo. La rete spezza definitivamente l’equilibrio della gara e indirizza il match.

La Cremonese prova a reagire con alcuni cambi, ma la Lazio gestisce con maturità e colpisce ancora al 67’. Munoz, centrocampista tecnico e dotato di grande qualità nel tiro, riceve palla al limite, salta l’uomo e piazza il pallone all’angolino, firmando il tris che chiude definitivamente la sfida.

Nel finale, i biancocelesti controllano senza affanni, confermando l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato. Una vittoria che restituisce fiducia all’ambiente e certifica i progressi di una squadra giovane, ma sempre più consapevole dei propri mezzi.

LEGGI ANHE: Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione