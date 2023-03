Lazio Primavera: cambia l’orario della sfida contro l’Imolese

Un comunicato ufficiale della società informa i tifosi sul cambio d’orario della prossima sfida dei giovani biancocelesti

Novità per la Lazio Primavera, impegnata sabato nella sfida contro l’Imolese valida per il campionato Primavera 2. La società ha comunicato sul sito il cambiamento d’orario del match per i ragazzi di Sanderra.

IL COMUNICATO- «La LNPB ha reso noto che la gara Lazio-Imolese, valida per la 22ª giornata del Campionato di Primavera 2, si disputerà sabato 11 marzo alle ore 11:00, anziché alle 14:00, presso lo Stadio ‘Mirko Fersini’ di Formello»