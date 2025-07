Lazio Primavera, amichevole in programma contro il Civitavecchia: tutti i dettagli e le info utili sul match

La Lazio Primavera si prepara a vivere un’estate intensa e ricca di appuntamenti significativi. Dopo l’amichevole di prestigio contro la prima squadra allenata da Maurizio Sarri – tecnico noto per il suo gioco offensivo e la costruzione dal basso – la formazione guidata da Stefano Punzi è pronta ad affrontare nuove sfide. Punzi, ex calciatore con una lunga carriera nei settori giovanili, è alla guida della Primavera biancoceleste con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e prepararli per il grande salto tra i professionisti.

Calendario degli allenamenti e amichevoli

A delineare il piano estivo è il direttore sportivo del Civitavecchia, Marco Angelocore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale gazzettaregionale.it. Angelocore ha confermato che la Lazio Primavera si allenerà a partire dal 25 luglio, con sedute programmate quasi quotidianamente presso lo Stadio Tamagnini di Civitavecchia, storico impianto sportivo locale che da tempo ospita eventi calcistici di rilievo.

Eventi principali da segnare in agenda

Tra i match più attesi figura l’amichevole del 9 agosto, quando la Primavera della Lazio affronterà proprio il Civitavecchia alle ore 17. Un evento che coinvolgerà non solo le due squadre, ma l’intera città, appassionata di calcio e sempre pronta a sostenere iniziative sportive di livello.

Cinque giorni più tardi, il 14 agosto, sarà invece il turno dell’Orbetello, ambizioso club toscano con grandi aspirazioni nel panorama dilettantistico, che metterà alla prova i giovani biancocelesti in una sfida dal sapore competitivo.

Obiettivi e preparazione

Il programma estivo non sarà solo un’opportunità per affinare schemi tattici e intensificare la condizione fisica, ma anche un’occasione preziosa per dare visibilità ai talenti emergenti del vivaio laziale. Sotto la guida tecnica di Punzi, la squadra cercherà di confermare la propria crescita e di farsi trovare pronta per l’inizio della nuova stagione.