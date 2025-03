Lazio, ecco chi potrebbe essere il sostituto di Baroni

Lazio, società che potrebbe valutare a fine stagione di affidarsi ad un nuovo allenatore: ecco su chi potrebbe ricadere tale scelta

Gilardino Lazio. Il percorso in Serie A questa stagione sembra essere più ripido e scosceso del solito in questa stagione di campionato. I biancocelesti infatti si trovano attualmente in zona Conference League e ha tutto l’interesse nel rientrare tra le prime cinque posizioni. Tuttavia il percorso non è facile e anche Baroni sembra faticare a raggiungere gli obiettivi concordati con Lotito.

Per questa ragione, stando a quanto emerso da La Repubblica , ci sarebbe un allenatore in attesa di scoprire quale sarà l destino dell’ex tecnico del Verona. In particolare è Alberto Gilardino che sta attendendo il momento giusto per capire se potrà presto diventare o meno il tecnico dei biancocelesti.