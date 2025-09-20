Lazio, intervista Pedro prima parte: «Derby? Dobbiamo dare una bella risposta e dare tutto in campo. Sarri? Persona con un carattere speciale. La canzone della Carrà...»

Lazio, intervista Pedro prima parte: «Derby? Dobbiamo dare una bella risposta e dare tutto in campo. Sarri? Persona con un carattere speciale». Le parole

Con il derby della Capitale ormai alle porte, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante della Lazio Pedro, che in passato ha vestito anche la maglia della Roma. Ecco la prima parte dell’intervista:

PAROLE – «Abbiamo iniziato male, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Ora abbiamo l’opportunità di giocare il derby, sarà difficile, tosto, ma stiamo lavorando bene e speriamo di fare una bella prestazione per portare a casa il risultato. Il derby è una partita diversa, è molto importante per noi, per i tifosi, per la città e per la società. Sono sempre pronto, è una gara speciale che mi piace tanto giocare. Spero di fare una bella prestazione e di aiutare la squadra, per vincere ci serviranno forza e mentalità. Il derby di Roma si vive con più passione e più intensità delle altre partite. Se ne parla da tante settimane, già da inizio stagione. La gente ne parla sempre in tutti i posti, stanno vivendo una situazione difficile e fanno un grande sforzo per venire a vederci e a sostenerci. Noi dobbiamo dare una bella risposta e dare tutto in campo, senza dubbio».

SARRI – «Lo conosco da tempo, da quando giocavo al Chelsea. È una persona con un carattere speciale, un brav’uomo, oltre che un allenatore con tanta esperienza che ha vinto diversi trofei e fatto bei campionati. Per noi è importantissimo avere un tecnico del suo livello, può farci fare un bel passo in avanti per il nostro percorso in futuro».

CANZONE CARRA’ – «La canzone della Carrà? La conoscevo, l’avevo già sentita. Non pensavo che sarebbe diventata così importante per me, che sarei finito a ballarla con tutti i tifosi sotto la Curva Nord a fine partita o anche per strada. È una cosa bellissima che porto sempre nel cuore. Se vinciamo il derby la canto sicuro (ride, ndr.)».