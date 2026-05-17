Ansia Lazio per Zaccagni: il verdetto di Sarri dopo il forfait nel derby

Nel post gara del derby contro la Roma, il tecnico Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni di Zaccagni. I dettagli

La pesantissima assenza di Mattia Zaccagni ha inevitabilmente condizionato il piano tattico della Lazio nella stracittadina contro la Roma. L’esterno offensivo è stato costretto a guardare i compagni dalla tribuna a causa di un problema al ginocchio destro, rimediato durante l’atto conclusivo di Coppa Italia disputato contro l’Inter.

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Le reali condizioni di Zaccagni spiegate da Sarri

Nel post-partita, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sulla situazione medica del suo calciatore. Il tecnico toscano ha ammesso l’impossibilità totale di un suo impiego, sottolineando che il ragazzo avesse serie difficoltà persino a camminare. Forzare il rientro in campo avrebbe rischiato di compromettere i legamenti del ginocchio, trasformando un leggero trauma in uno stop di diversi mesi.

I tempi di recupero di Zaccagni in vista del Pisa

Il percorso riabilitativo per il capitano biancoceleste è già cominciato, e filtrano segnali di moderato ottimismo. Lo staff medico della Lazio stima che il processo di guarigione possa rivelarsi piuttosto rapido, sebbene nelle primissime ore successive al trauma sia stato categoricamente escluso qualsiasi tipo di sforzo o sollecitazione agonistica per l’atleta.

Speranza Lazio: Zaccagni punta l’ultima di campionato all’Olimpico

Il grande punto interrogativo riguarda adesso l’ultimo appuntamento stagionale dei capitolini. Il club monitorerà quotidianamente i progressi del calciatore per capire se potrà essere arruolabile per la sfida di domenica 24 maggio contro il Pisa. Sarà una corsa contro il tempo per regalare al numero 10 l’ultimo saluto davanti al pubblico dello stadio Olimpico.