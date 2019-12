Lazio, Parolo tra i più utilizzati del decennio

Tra i giocatori con più minutaggio dal 2010 ad oggi in Serie A, spunta il senatore della Lazio Marco Parolo

Poche sono le certezze della vita: lo sbadiglio contagioso, il sospiro dopo aver bevuto l’acqua e la costanza di Parolo.

Il numero 16 della Lazio non si è mai risparmiato, dannandosi sempre in campo nonostante l’età non sia dalla sua parte. Il centrocampista ha sempre dato grande disponibilità e chiunque lo abbia allenato se ne è sempre reso conto. Per questo, secondo i dati raccolti da Transfermarkt.com, il senatore biancoceleste farebbe parte degli undici giocatori più utilizzati in campionato dal 2010 ad oggi. A fare compagnia a Parolo, che ha collezionato 26’284 minuti, ci sono dei veri highlander della Serie A come Quagliarella, Palacio, Hamsik, Bonucci, Handanovic ed il grande Astori, purtroppo defunto.

Stakanovisti della #SerieA riuniti. Ecco la formazione dei giocatori che nell'ultimo decennio hanno avuto il maggior minutaggio nel campionato italiano. #transfermarkt pic.twitter.com/h1gsQodP0L — Transfermarkt.it (@TMit_news) December 31, 2019