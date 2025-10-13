Lazio, Petrucci svela: «Qualche problema ai campi di Formello c'è... Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura»

Lazio, Petrucci fa il punto in casa biancoceleste: «Qualche problema ai campi di Formello c’è… Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura»

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matteo Petrucci ha analizzato la delicata situazione legata agli infortuni che stanno condizionando la Lazio, soffermandosi anche sulle possibili cause. Tra queste, ha evidenziato una criticità legata alle condizioni dei campi di Formello.

INFORTUNI – «Non so se abbia influito la preparazione atletica fatta a Roma, però posso dire che qualche problema ai campi di Formello c’è e lo sanno anche all’interno della società. Non ho la certezza sulle motivazioni degli infortuni, ma la Lazio ha superato la metà degli infortuni muscolari accusati in tutta la scorsa stagione. E siamo solo a ottobre. Tanti giocatori hanno una cartella clinica che parla per loro, quest’anno, inoltre, hanno tutti un anno in più rispetto alla scorsa stagione».

SPONSOR – «Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura e tra l’altro non risolverebbe alcun problema, si tratta di una cifra bassa, intorno ai 5/6 milioni di euro, e non anticiperebbero tutti i soldi adesso».

