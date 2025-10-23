 Lazio, la rivelazione del giornalista: «I tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che lui non è così ‘casto e puro’...»
Lazio, la rivelazione del giornalista: «I tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che lui non è così ‘casto e puro’...»

Lazio, Petrucci svela: «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Contro la Juventus parte favorita la...»

Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le dichiarazioni del difensore bianconero

Tudor va già oltre: «I ragazzi sono dispiaciuti per questo motivo. C’è rammarico, ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio»

Lazio, Marcolin svela: «Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e se riaprirà o meno il mercato»

Lazio, la rivelazione del giornalista: «I tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che lui non è così ‘casto e puro’…»

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, la clamorosa rivelazione del giornalista Mattei sui biancocelesti: «I tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che…»

Stefano Mattei, intervenuto a Radiosei, ha commentato il rinnovo triennale di Maurizio Sarri con la Lazio fino al 2028, collegandolo alle tensioni interne tra società e allenatore e al ruolo dei tifosi, che restano schierati con il tecnico. Ecco le sue parole:

PAROLE «L’indiscrezione del terzo anno di Sarri che non è più un’opzione, com’è uscita? Faccio questa domanda perché la mia idea è che, siccome sappiamo che Sarri ha dalla sua parte i tifosi, chi sta subendo ha fatto uscire la notizia per far vedere alla plebe, i tifosi, che il tribuno, Sarri, non si è tirato indietro perché prenderà soldi.

Notizia uscita per mettere in cattiva luce il tecnico. Siccome i tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che Sarri non è così ‘casto e puro’, si sta provando a scaricare le responsabilità. Mercato? Il problema qui sono i vari Belahyane, Noslin, Dele-Bashiru; sono quei giocatori che qualcuno ha comprato e che vorrebbe vedere in campo ma che non giocavano con Baroni e non stanno giocando con Sarri».

