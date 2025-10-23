 Sarri Lazio, quante scommesse ancora da vincere! L'analisi
Connect with us

News

Sarri Lazio, quante scommesse ancora da vincere! Tra delusioni e infortuni, c'è anche qualche segnale incoraggiante da giocatori che non hanno ancora brillato

News

Lazio Juventus, la crisi di risultati non ferma il tifo! Volano le vendite per il big-match di campionato: attesi oltre 50.000 spettatori all’Olimpico

News

Flaminio Lazio, Lotito in pressing sul Comune per il via libero definitivo e Gualtieri fa questa mossa! Tutte le novità sul progetto biancoceleste

News

Guendouzi Lazio, il centrocampista è un dilemma: passato da essere leader a comparsa dei biancocelesti! Ecco cosa è successo

News

Rovella Lazio, corsa conro il tempo per il rientro del centrocampista! Miglioramenti visibili? Le ultime sull'infortunio e il possibile recupero

News

Sarri Lazio, quante scommesse ancora da vincere! Tra delusioni e infortuni, c’è anche qualche segnale incoraggiante da giocatori che non hanno ancora brillato

Lazio news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Dele-Bashiru Rovella
Dele-Bashiru Rovella

Sarri Lazio, Lotito e Fabiani hanno puntato sul tecnico toscano per rilanciare i vecchi acquisti, ma il bilancio dopo sette giornate resta deludente

Quando Claudio Lotito e Angelo Fabiani hanno deciso di confermare Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, l’obiettivo era chiaro: rilanciare gli acquisti del 2024, giocatori dal talento inespresso o frenati da infortuni e scarsa continuità. Lo stesso tecnico li aveva definiti “libri ancora da scrivere”, pronti per essere plasmati nel suo sistema di gioco. Ma, come evidenziato dal Corriere dello Sport, dopo le prime sette giornate di campionato, la realtà racconta tutt’altra storia.

Sarri aveva scelto di ripartire da quei volti nuovi, testandoli durante il ritiro e cercando di restituire loro fiducia. Tuttavia, tra infortuni e scelte tecniche, pochi sono riusciti a lasciare il segno. Dele-Bashiru, che aveva iniziato con qualche buona apparizione, è stato frenato da un infortunio: il suo rientro è previsto per fine mese, se i tempi di recupero verranno rispettati. Discorso simile per Noslin, che ha collezionato appena 20 minuti in due presenze, mostrando solo qualche lampo nel finale contro il Torino.

Isaksen, Tavares e Belahyane: potenziali frenati dalle circostanze

Tra i giocatori più attesi, Gustav Isaksen resta un caso particolare. Dopo una stagione di adattamento difficile, Sarri aveva deciso di puntarci di nuovo, trovandolo più maturo e consapevole. Ma la mononucleosi ne ha bloccato la crescita, limitandolo a 101 minuti complessivi. Ora, con lo stop di Cancellieri, potrebbe tornare utile, ma dovrà dimostrare di meritare fiducia.

Situazione complessa anche per Nuno Tavares e Belahyane, due scommesse ancora aperte. Il terzino portoghese fatica ad assimilare i principi tattici di Sarri, che non è ancora riuscito a “sarrizzarlo” completamente, soprattutto nella fase difensiva. Belahyane, arrivato come regista, è stato arretrato a mezzala per lasciare spazio a Cataldi come vice Rovella. Le sue prestazioni sono state altalenanti: buono l’approccio contro il Sassuolo, ma il rosso nel derby lo ha riportato ai margini.

Chi sale e chi resta indietro

Nel frattempo, Sarri ha richiamato in causa Basic in piena emergenza, ammettendo che la squadra “vera” è ancora in costruzione e composta, per ora, da 6-7 elementi affidabili. Chi ha invece convinto pienamente è Provstgaard, arrivato a febbraio e subito entrato nelle grazie del tecnico grazie alla sua affidabilità tattica e alla duttilità in difesa.

Il progetto di Sarri, quindi, resta in fase di sviluppo. Il tecnico dovrà capire chi potrà far parte del nucleo stabile da cui ripartire, ma come lui stesso ha ammesso, «a fine stagione potrebbero essere anche meno di sette». Un messaggio chiaro alla dirigenza: la Lazio deve ancora trovare la sua identità tecnica e, soprattutto, umana.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.