Lazio Lecce, parla il doppio ex Belleri: «I biancocelesti arrivano nel pieno della loro capacità, con infortuni ma la partita con l’Inter è stata giocata bene»

Lazio Lecce, il doppio ex Belleri parla a pochi giorni dalla sfida di Serie A: «I biancocelesti arrivano nel pieno della loro capacità»

Manuel Belleri, doppio passato tra Lazio e Lecce, è stato protagonista dell’ultima intervista su Radio Laziale. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Penso che la Lazio arrivi nel pieno delle sue capacità, forze, con infortuni ma la partita con l’Inter è stata giocata bene. Sarri è capace di lavorare, fare pressione positiva sui giocatore, se dovesse centrare l’Europa è solo che positivo in una situazione così difficoltosa, sta gestendo bene le cose, mi auguro possa arrivare in fondo».

MANDAS – «Sono valutazioni che il calciatore fa in momenti che attraversa, credo nel lavoro e predisposizione mentale positiva, sono sicuro che poi le cose arrivino. O non si sente motivato o ha altre possibilità».

ROVELLA – «Alcune volte ci vuole qualcuno che ti dica ‘questa è la cosa giusta’, probabile che Rovella fosse il primo ad essere rammaricato. Tavares a me piace moltissimo, ma è pur giusto pensare di voler fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Credo Sarri sia a disposizione nel far crescere e migliorare i calciatori».

