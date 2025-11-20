 Lazio Lecce, parla il doppio ex Belleri: «I biancocelesti arrivano nel pieno della loro capacità, con infortuni ma la partita con l’Inter è stata giocata bene»
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio Lecce, il doppio ex Belleri parla a pochi giorni dalla sfida di Serie A: «I biancocelesti arrivano nel pieno della loro capacità»

Manuel Belleri, doppio passato tra Lazio e Lecce, è stato protagonista dell’ultima intervista su Radio Laziale. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Penso che la Lazio arrivi nel pieno delle sue capacità, forze, con infortuni ma la partita con l’Inter è stata giocata bene. Sarri è capace di lavorare, fare pressione positiva sui giocatore, se dovesse centrare l’Europa è solo che positivo in una situazione così difficoltosa, sta gestendo bene le cose, mi auguro possa arrivare in fondo».

MANDAS «Sono valutazioni che il calciatore fa in momenti che attraversa, credo nel lavoro e predisposizione mentale positiva, sono sicuro che poi le cose arrivino. O non si sente motivato o ha altre possibilità».

ROVELLA «Alcune volte ci vuole qualcuno che ti dica ‘questa è la cosa giusta’, probabile che Rovella fosse il primo ad essere rammaricato. Tavares a me piace moltissimo, ma è pur giusto pensare di voler fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Credo Sarri sia a disposizione nel far crescere e migliorare i calciatori».

