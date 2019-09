I pali fermano ancora la Lazio. Solo il Barcellona ne ha colpiti di più

Cinque legni tra pali e traverse per la Lazio, che in questa classifica poco invidiabile, è seconda solo al Barcellona

Quattro nel derby, a cui si aggiunge quello di Caicedo nel primo tempo contro la Spal. Cinque legni per la Lazio, che tra imprecisione e sfortuna, fino ad ora ha preso più pali che punti.

BARCELLONA – In questa classifica poco invidiabile, come riporta Calcionews24, soltanto il Barcellona precede la Lazio nei maggiori cinque campionati europei. Dopo i sette legni colpiti soltanto da Immobile nella passata stagione, il rapporto dei biancocelesti con i pali non sembra essere migliorato.