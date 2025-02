Lazio Napoli, Parolo: «Le due sconfitte passate pesano, ma le due squadre sono cambiate molto dall’ultima sfida»

Lazio Napoli, le parole di Marco Parolo in vista della partita di sabato pomeriggio, il terzo scontro stagionale tra le due squadre che vede i biancocelesti in vantaggio

Marco Parolo nel corso di Step on Football ha parlato di Lazio Napoli, partita che si giocherà sabato 15 febbraio e che sarà il terzo scontro tra le due squadre, con i precedenti che vedono i biancocelesti in vantaggio con le vittorie all’andata e in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Le due sconfitte con la Lazio pesano, sono state diverse. Quella in Coppa Italia c’è stata la volontà di far ruotare tutto mettendo la alla mercé della Lazio perché tutto giocavano per la prima volta 90’ insieme. Quella in campionato è stata diversa perché la Lazio si è difesa bene, ripartiva e faceva male però comunque il Napoli in quella gara c’è stato. È cambiato anche quel Napoli, non gioca più con degli uomini fissi. Penso che tornerà a spostare un po’ indietro McTominay e Anguissa. Ovvio che sarà importante recuperare Olivera o Spinazzola perché la Lazio sugli esterni va forte».