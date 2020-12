La designazione arbitrale per Lazio-Napoli. Sarà Orsato a dirigere il match dell’Olimpico di domenica sera

La 13ª giornata di Serie A TIM Lazio-Napoli, in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Orsato (sez. di Schio). Per la Lazio ancora Mazzoleni al VAR come già accaduto la settimana scorsa contro l’Hellas Verona.

Assistenti: Tegoni – Ranghetti

IV uomo: Chiffi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Vivenzi