Lazio, Muriqi è ancora un oggetto misterioso: un solo assist all’attivo

Muriqi è ancora un oggetto misterioso per la Lazio. Solo 293 minuti giocati e un assist: adesso serve la vera pasta del Pirata

Per Vedat Muriqi si predica la calma. Il Covid, l’infortunio, la difficile realtà del campionato italiano, una lingua da imparare: sono tanti gli ostacoli che l’attaccante kosovaro ha incontrato da quando è a Roma. Dall’altra parte, c’è la consapevolezza che quello dell’ex Fenerbahçe è il trasferimento più oneroso dell’era Lotito (18 milioni, di cui 10 già versati), tanti per i soli 293 minuti giocati. Come si legge su Il Messaggero.

Ieri il giocatore si è allenato a parte, la Lazio ha bisogno del Pirata che non si vede dalla gara contro lo Zenit, ma soprattutto ha bisogno dei suoi gol: finora si è messo in mostra con un solo assist e adesso sarebbe utile per far rifiatare Immobile.