Lazio-Monza, i precedenti con l’arbitro Abisso. Ecco quando il direttore di gara ha incontrato i capitolini

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’arbitro Abisso che dirigerà la gara contro il Monza.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale per la 5ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Lazio-Monza al signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.Diciassettesima volta in carriera con la Lazio, la squadra più arbitrata in carriera insieme al Cagliari: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte lo score attuale. Quattro invece i precedenti con il Monza: una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte il bilancio».