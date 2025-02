Lazio Monza, Baroni sceglie il suo attacco: pochi dubbi per il tecnico in vista del match. Chi gioca in avanti

Lazio Monza, Baroni sceglie il suo attacco per il match contro i brianzoli. Pochi dubbi in avanti per il tecnico: le ultime

Alle 15.00 di oggi la Lazio tornerà in campo per ospitare il Monza nel match valido per la 24esima giornata di questa Serie A. Pochi dubbi di formazione ancora per mister Baroni in vista della sfida ai brianzoli.

Non ce ne sono in attacco, lì dove dovrebbero giocare tutti i titolari. Castellanos in avanti come prima punta, mentre dietro di lui dovrebbero agire Zaccagni e Isaksen sulle fasce e Dia come trequartista.