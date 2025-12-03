Lazio Milan, Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato e ci sarà, ecco il nostro obiettivo. Incuriosito da Jashari. Sulla Coppa Italia...»

Lazio Milan, Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato, ecco il nostro obiettivo. Incuriosito da Jashari. Sulla Coppa Italia…»

A meno di 24 ore dagli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma domani sera alle 21 all’Olimpico contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato in esclusiva a SportMediaset. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Milan grazie anche alla spinta del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha fatto il punto su obiettivi, infortuni e possibili scelte di formazione.

Obiettivo Coppa: sfruttare i 90 minuti

Allegri ha subito chiarito l’importanza della gara: “La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi, ma da lì in avanti diventa fondamentale per tutti.” Il mister ha sottolineato la necessità di essere concreti, vista la formula della gara secca: “Dovremo sfruttare al massimo i 90 minuti, contro una squadra complicata che ha il nostro stesso obiettivo.”

Infermeria: Pulisic recuperato, Fofana out

La notizia più positiva riguarda Christian Pulisic, tornato a disposizione dopo l’affaticamento che lo aveva fermato in campionato. Restano invece indisponibili Youssouf Fofana, che Allegri spera di recuperare per la sfida con il Sassuolo, oltre ad Athekame e Gimenez. “Ho bisogno di tutti i giocatori, più si va avanti più le sostituzioni diventano decisive,” ha ribadito.

Jashari sotto osservazione, Nkunku in crescita

Il tecnico ha poi parlato di Ardon Jashari, rientrato da un lungo stop: “Più che valutarne le qualità tecniche, sarà importante capire la sua condizione fisica.” Allegri ha anche elogiato Christopher Nkunku, protagonista nell’ultima uscita: “Giocatore di straordinaria tecnica, sabato ha fatto la differenza nei momenti chiave. Sta crescendo di condizione e si sta inserendo molto bene.”

Infine, un cenno al portiere Mike Maignan, simbolo della solidità del gruppo: “Sta facendo bene, come tutta la squadra.”

