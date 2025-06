Lazio, Mattei: «Altre realtà stanno risalendo come Bologna, Como e Fiorentina. Colpisce è il silenzio assordante della società...»

Lazio, Mattei sconcertato dall’attuale situazione dei capitolini in vista della prossima stagione di Serie A

Si è parlato di Lazio e della situazione di crescita di alcune società di Serie A nell’ultima puntata di “Quelli che…” in onda sui 98.100 di RadioseiLazio dal lunedì al sabato. In particolare a prendere parola sui capitolini è stato Stefano Mattei il quale ha affermato che:

«Abbiamo sempre cercato di aprire gli occhi ai tifosi qui, ho sempre parlato di ritmi di gestione non più sostenibili. Altre realtà economiche emergenti stanno risalendo, come Bologna, Como e Fiorentina. Ora commentiamo una situazione che appare difficile da risolvere. Ciò che colpisce è il silenzio assordante della società, nessuno ha fatto chiarezza nei confronti dei tifosi».

«Secondo me Sarri al momento sta ragionando sull’inganno al momento della trattativa. Lui pensava che a Formello piovesse, ma non che diluviasse. Non conosceva tutte queste difficoltà, non so come reagirà. Lotito ha detto che bisogna cedere e non comprare, per sfoltire, e che per sbloccare l’indice di liquidità basta mettere soldi. Adesso c’è da immettere 90 milioni, se il presidente li ha, che li metta».