Lazio, Lukaku pronto a tornare a Formello. Mentre Lulic…

Lazio, all’appello di Inzaghi mancano ancora in tre: Proto, Lukaku e Lulic. Il Capitano è sulla via della guarigione dopo i problemi alla caviglia

All’appello di Inzaghi mancano ancora in tre. Proto, Lulic e Lukaku non si sono ancor visti sui campi di Formello per gli allenamenti individuali.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il secondo portiere della Lazio dovrebbe far rientro domenica; mentre il terzino belga sarebbe già a Roma e pronto per tornare a correre dopo aver concluso il periodo preventivo di quarantena.

Discorso diverso per il Capitano. Volato in Svizzera per risolvere i problemi con la caviglia, non è ancora tornato nella Capitale: il recupero ha subito qualche rallentamento e le tempistiche si sono dilatate. Filtra comunque ottimismo sul suo ritorno.