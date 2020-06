Lazio, Luiz Felipe out 10 giorni: da valutare Leiva e Marusic

Lazio, mister Inzaghi fa la conta degli infortunati in vista del ritorno in campo fissato per il 24 giungo contro l’Atalanta

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: tra sette giorni la Lazio tornerà in campo per la prima gara post lockdown in cui sfiderà l’Atalanta a Bergamo. Mister Inzaghi sta preparando la squadra al meglio anche se deve farei conti con infortunati e parzialmente recuperati.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti di sicuro il primo forfait è quello di Luiz Felipe: il brasiliano si è fermato nella giornata di sabato nel primo test 11 vs 11. Dovrà stare fermo per una decina di giorni per un problema al polpaccio e cercherà di recuperare per le prossime gare contro Fiorentina o Torino. Al difensore si aggiungono anche Lucas Leiva e Marusic: i due calciatori sono considerati recuperati ma non è detto che potranno scendere in campo il 24 giugno.