Lazio, Luis Alberto punta il Benevento: martedì ci sarà

Luis Alberto, assente ieri nella gara contro il Verona per un fastidio agli adduttori, tornerà in campo contro il Benevento

Ieri sera, nella gara contro il Verona, si è vista una Lazio spenta ed affaticata, gravata soprattutto dall’assenza di Luis Alberto. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, lo spagnolo, da tempo indispensabile per l’economia della squadra, non è sceso in campo per un fastidio agli adduttori.

Un problema che lo ha tenuto fermo ai box, ma a scopo precauzionale. Inzaghi e lo staff, infatti, hanno preferito farlo riposare un paio di giorni per evitare uno stop più lungo: martedì, nella gara contro il Benevento, Luis Alberto sarà di nuovo sul rettangolo di gioco.