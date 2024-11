Lazio-Ludogorets, i precedenti della sfida contro i bulgari: il dato

Lazio-Ludogorets, alla vigilia della partita di Europa League ripercorriamo tutti i precedenti con la squadra bulgara

Archiviata la vittoria roboante con il Bologna di domenica, la Lazio vuole proiettarsi alla partita di Europa League insidiosa contro il Ludogorets, con l’obiettivo primario di blindare il pass alla prossima fase della competizione. Domani non sarà il primo incrocio fra le due compagini, visto che già ben due volte c’è stato il confronto sempre in Europa League ai sedicesimi nel 2013/14, con la formazione bulgara che ha avuto la meglio sulle aquile grazie al 1-0 in casa e il 3-3 allo stadio Olimpico.

Ma per i biancocelesti non va bene neanche in generale con le squadre bulgare, e le maggiori sconfitte sono avvenute proprio tra le mura amiche allo stadio capitolino.