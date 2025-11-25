Lazio Lecce, Rocchi non ci sta: «Gol di Sottil? Non è fallo. Noi dobbiamo combattere questo atteggiamento. Lo dico a calciatori e arbitri»

Lazio Lecce, ecco l’analisi del designatore Rocchi: «Gol di Sottil? Non è fallo. Noi dobbiamo combattere questo atteggiamento»

Durante la trasmissione Open Var in onda su DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio chiave della sfida tra Lazio e Lecce disputata all’Olimpico. Al centro della discussione, la rete dei salentini annullata per un fallo commesso da Sottil ai danni di Isaksen: una decisione che Rocchi ha spiegato e contestualizzato, chiarendo i motivi dell’intervento arbitrale.

PAROLE – «Non sono per niente contento. Ci saremmo aspettati una OFR, è l’ennesimo episodio in cui un giocatore viene sfiorato sul petto e si tocca il volto traendo in inganno l’arbitro. E questa cosa mi sta anche infastidendo.

Avevamo anche gli strumenti per cambiare la decisione, il VAR doveva intervenire. Non è fallo e poi noi dobbiamo combattere questo atteggiamento. Lo dico ai calciatori e agli arbitri, voglio dare un messaggio forte. Laddove abbiamo gli strumenti, bisogna non solo cambiare la decisione, ma anche ammonire il giocatore per simulazione».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

