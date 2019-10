Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 28 ottobre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di lunedì 28 Ottobre

Dal gol di Zaniolo in Milan-Roma, fino ad arrivare al record dell’Atalanta, che ha siglato ben 28 gol nelle prime nove giornate di campionato, sono tanti i temi in apertura dei principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport edizione romana, oltre a mettere in risalto la prestazione del centrocampista giallorossa classe ’99, sottolinea l’approdo di Ciro Immobile al quarto posto tra i marcatori della Lazio più prolifici in Serie A: «Long Ciro».