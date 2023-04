Lazio, la frase di Sarri dopo il Monza manda in estasi i tifosi: è un sogno

Al termine di Monza-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato di voler chiudere la carriera sulla panchina biancoceleste: tifosi in visibilio

Al termine di Monza-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro dichiarando:

«Nel calcio le clausole lasciano il tempo che trovano. A parte che sul nuovo contratto la clausola non c’è più. Se uno non ci vuole più stare in un club è difficile tenerlo, a maggior ragione se è un tecnico. Ho un contratto di altri 2 anni, alla Lazio sto bene, mi sento partecipe e dentro la Lazio. Mi hanno fatto sentire importante. Se non succede nulla di clamoroso, il progetto è a lunghissima scadenza, voglio smettere di allenare alla Lazio. La Lazio è strana, da fuori non ti rendi conto, da dentro la lazialità invece ti invade».