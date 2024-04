Chiara Nasti spiega: «Io in forma nonostante la gravidanza? Non è fortuna ecco perchè»

Chiara Nasti, l’influencer e moglie di Zaccagni fa chiarezza riguardo il suo peso forma in questo periodo di gravidanza

Zaccagni ieri ha realizzato il gol che ha permesso alla Lazio di rimanere in scia delle squadre in corsa per l’Europa. Il giocatore della Lazio fra qualche settimana, grazie alla sua Chiara riceverà il più bel regalo della sua vita che vale più di un gol ossia la nascita del suo secondo figlio.

Sui social i follower della moglie di Zaccagni, hanno notato che la ragazza è in gran forma nonostante la gravidanza, e l’influencer spiega come riesce a mantenersi in linea

PAROLE – Si però c’è da dire che ci vuole una forza di volontà incredibile, a volte mi stupisco di me stessa. Mangio sano, mi alleno anche quando vorrei sfondarmi di cibo, resisto (soffrendo). Bisogna fare così se vuoi fare una buona riuscita in gravidanza, nessuno ti regala niente. Non è fortuna, è forza di volontà