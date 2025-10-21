Lazio Juve, manca sempre meno alla sfida di Serie A: la squadra DAZN che racconterà la sfida dell’Olimpico

Lazio Juve, ecco chi ci sarà in cabina di telecronaca DAZN e al commento tecnico in vista del big match di Serie A

All’Olimpico si accende la sfida più attesa della settimana: domenica 26 ottobre, alle 20:45, Lazio e Juventus si affrontano in un match che promette scintille. Dopo la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, i biancocelesti tornano davanti al proprio pubblico per un altro appuntamento di cartello, con l’obiettivo di rialzarsi dopo un avvio di stagione altalenante, segnato da diversi infortuni che hanno complicato i piani di Sarri. La spinta dei tifosi, attesi in massa sugli spalti, sarà fondamentale per provare a ritrovare continuità e fiducia.

Dall’altra parte, la Juventus arriva a Roma con la pressione di dover fare risultato. La gara è infatti considerata decisiva per il futuro di Igor Tudor, chiamato a dare risposte convincenti dopo settimane di rendimento incostante e di critiche crescenti. I bianconeri, privi di alcuni elementi chiave, dovranno affidarsi al talento dei giovani e alla solidità del gruppo per uscire dall’Olimpico con punti pesanti. Una sconfitta potrebbe aprire scenari delicati per la panchina, mentre una vittoria rilancerebbe le ambizioni della Vecchia Signora in campionato.

La cornice sarà quella delle grandi occasioni: calcio d’inizio alle 20:45, diretta esclusiva su Dazn, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che potranno vivere una serata di emozioni e tensione, tra due squadre storicamente rivali e determinate a invertire la rotta. Lazio-Juve non sarà soltanto una partita di Serie A, ma un crocevia che potrebbe segnare il cammino di entrambe le formazioni in questa stagione.