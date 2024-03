Lazio Juve, Tudor scuote la squadra: doppio cambio ad inizio secondo tempo. Entrano loro

Lazio-Juve, Tudor scuote i biancocelesti ad inizio secondo tempo: il tecnico manda in campo Immobile e il danese Isaksen

Igor Tudor ha provato a scuotere la sua Lazio ad inizio secondo tempo. Il tecnico croato, dopo un ottimo primo tempo, ha deciso di operare due importanti cambi nel reparto d’attacco dei biancocelesti.

In campo Ciro Immobile per Valentin Castellanos e Gustav Isaksen per lo spagnolo Pedro. I padroni di casa cercano il gol che sblocchi una gara comunque finora ben condotta.