 Verso Lazio Juve, Tudor non ci sta: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario»
Connect with us

Hanno Detto

Verso Lazio Juve, Tudor non ci sta: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario»

Hanno Detto

Lazio, il giornalista non ha dubbi: «Sarri sta facendo il suo, stanno facendo molto peggio altri allenatori come Gasperini»

Hanno Detto

Braglia duro: «Vedo un Sarri cambiato, ma mi sarei aspettato una Lazio diversa. Poteva avere una cosa diversa. Le negatività le imputo a questo»

Calciomercato Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Petrucci rivela: «Sarri? Nulla di allarmante. Non penso che avrà carta bianca, nessuno sa questa cosa»

Hanno Detto

Provedel Lazio, parla l'esperto: «La parata su Lookman è stata davvero grande. Vi spiego cosa lo sta aiutando a rilanciarsi»

Hanno Detto

Verso Lazio Juve, Tudor non ci sta: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario»

Lazio news 24

Published

35 minuti ago

on

By

Igor Tudor

Verso Lazio Juve, Tudor: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Dopo il Como…». Le parole

Juve, crisi senza vittorie: ora la prova del Bernabeu. Contro il Real Madrid serve il primo successo in Champions dopo i pari con Dortmund e Villarreal. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri, prossimi avversari della Lazio di Sarri. Ecco un estratto delle parole in conferenza:

REAZIONE DOPO COMO JUVE – «Mi aspetto una grande reazione. Venire qua deve dare motivazioni. Domani penso che faremo una bella partita».

CALENDARIO «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Sto vedendo tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real, poi in campionato Inter, Atalanta e Milan. Io poi mi baso sulle partite della squadra e in alcune abbiamo fatto qualche grande partita. Poi di partita in partita arriva la fatica. Alla Juve un pari porta frustrazione».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA TUDOR COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.