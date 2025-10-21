Verso Lazio Juve, Tudor non ci sta: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario»

Verso Lazio Juve, Tudor: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Dopo il Como…». Le parole

Juve, crisi senza vittorie: ora la prova del Bernabeu. Contro il Real Madrid serve il primo successo in Champions dopo i pari con Dortmund e Villarreal. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri, prossimi avversari della Lazio di Sarri. Ecco un estratto delle parole in conferenza:

REAZIONE DOPO COMO JUVE – «Mi aspetto una grande reazione. Venire qua deve dare motivazioni. Domani penso che faremo una bella partita».

CALENDARIO – «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Sto vedendo tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real, poi in campionato Inter, Atalanta e Milan. Io poi mi baso sulle partite della squadra e in alcune abbiamo fatto qualche grande partita. Poi di partita in partita arriva la fatica. Alla Juve un pari porta frustrazione».

