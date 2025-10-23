Hanno Detto
Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le dichiarazioni del difensore bianconero
Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti dell’ex Sarri: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le sue parole
Nel post-partita di Real Madrid–Juventus, Federico Gatti ha parlato in zona mista rilasciando alcune dichiarazioni anche in vista della sfida di Serie A contro la Lazio:
PRESTAZIONE POSITIVA – «Sì, è vero, però alla fine resta ben poco. Contano i punti: giocare bene o male non mi interessa più di tanto, basta portare a casa i tre punti e in questo momento non l’abbiamo fatto.
COSA MANCA PER RITROVARE IL RISULTATO – «Lo valuteremo domani mattina al campo, lo analizzeremo. Ripeto: bisogna tornare a fare punti».
VOCI SUL MISTER – «Giocare per club così porta giorni tesi. Bisogna alzare l’asticella, ci si abitua, ma dobbiamo lavorare al massimo».
VINCERE CON LA LAZIO – «Sì, poi dobbiamo abbiamo l’Udinese e poi di nuovo la Champions. Dobbiamo dare una sterzata».
LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI GATTI SU JUVENTUSNEWS24