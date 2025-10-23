 Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le dichiarazioni del difensore bianconero
Connect with us

Hanno Detto

Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le dichiarazioni del difensore bianconero

Hanno Detto

Tudor va già oltre: «I ragazzi sono dispiaciuti per questo motivo. C’è rammarico, ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio»

Hanno Detto

Lazio, Marcolin svela: «Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e se riaprirà o meno il mercato»

Hanno Detto

Sarri Lazio, Giordano svela: «Possiamo dare le colpe che vogliamo alla società, ma un allenatore non può permettersi di andare sul lavoro di altri»

Hanno Detto

Verso Lazio Juve, Tudor non ci sta: «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario»

Hanno Detto

Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le dichiarazioni del difensore bianconero

Lazio news 24

Published

9 secondi ago

on

By

Castellanos Gatti
Ad Torino 19/10/2024 - campionato di calcio serie A / Juventus-Lazio / foto Andrea Diodato/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos-Federico Gatti

Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti dell’ex Sarri: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le sue parole

Nel post-partita di Real Madrid–Juventus, Federico Gatti ha parlato in zona mista rilasciando alcune dichiarazioni anche in vista della sfida di Serie A contro la Lazio:

PRESTAZIONE POSITIVA – «Sì, è vero, però alla fine resta ben poco. Contano i punti: giocare bene o male non mi interessa più di tanto, basta portare a casa i tre punti e in questo momento non l’abbiamo fatto.

COSA MANCA PER RITROVARE IL RISULTATO – «Lo valuteremo domani mattina al campo, lo analizzeremo. Ripeto: bisogna tornare a fare punti».

VOCI SUL MISTER – «Giocare per club così porta giorni tesi. Bisogna alzare l’asticella, ci si abitua, ma dobbiamo lavorare al massimo».

VINCERE CON LA LAZIO – «Sì, poi dobbiamo abbiamo l’Udinese e poi di nuovo la Champions. Dobbiamo dare una sterzata».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI GATTI SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.