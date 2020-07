Lazio, Jony e Lazzari favoriti sulle fasce contro il Lecce

I due esterni dovrebbero partire titolari, vincendo i ballottaggi con Djavan Anderson e Jordan Lukaku.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Lecce-Lazio, con i biancocelesti chiamati a riscattare la sconfitta subita tra le mura dello Stadio Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli.

La formazione sembra ormai definita, con l’unico dubbio in regia, dove Leiva e Cataldi si contendono un posto da titolare.

Sulle fasce invece Manuel Lazzari e Jony dovrebbero partire dall’inizio.

Come sottolineato da Valerio Cassetta sul proprio profilo Twitter, l’ex-SPAL dovrebbe partire dal 1′ minuto (nella seduta di ieri era apparso affaticato ed era stato provato Djavan Anderson). Solita staffetta invece tra Jony e Lukaku, con il belga pronto a subentrare a partita in corsa per dare il proprio contributo sulla fascia, decisivo nell’ultima trasferta contro il Torino.