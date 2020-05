Lazio, Isokinetic a Formello: test di Mongoni per i biancocelesti

La Lazio continua la preparazione con i test medici grazie anche all’ausilio dell’Isokinetik, partners medico dei biancocelesti

La Lazio continua la preparazione in vista del ritorno in campo. I giocatori, oltre che mettersi a disposizione di Ripert e del tecnico Inzaghi, si sono sottoposti a numerosi test medici. Tra questi, anche quello meglio conosciuto come Test di Mongoni. Grazie all’ausilio dell’Isokinetik – altro partners medico del club biancoceleste – e del dott. D’Orsi, la squadra ha corso costantemente per 6 minuti, alla velocità di 13,5km/h per valutare parametri cardiaci e non solo.

Come aggiunge il Corriere dello Sport, al termine della corsa, ai giocatori è stato prelevato anche del sangue per verificare la concentrazione di acido lattico. Unico assente Vavro, ancora alle prese con un problema muscolare.