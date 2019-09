Lazio, Inzaghi con le spalle al muro: prende piede l’idea Gattuso

Un ambiente davvero in fermento quello laziale

La situazione in casa Lazio sembra sia davvero molto complicata. Prima la sconfitta di domenica contro la Spal, poi quella subita ieri sera in Europa League contro il Cluj di Petrescu. Nelle ultime settimane alcune certezze di Simone Inzaghi sono state perse. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, il rapporto del tecnico piacentino con alcuni senatori della compagine capitolina sta venendo meno, con quest’ultimi colpevoli di non seguire più il proprio allenatore che di conseguenza sta perdendo credibilità all’interno del gruppo. Ancora secondo il sito di informazione sportiva l’ex guida della Primavera biancoceleste, attraverso brevi discorsi, cerca di riprendersi un frammento di credibilità ma i suoi tentativi pare non convincano i ragazzi. Proprio per questo dalle parti di Formello starebbe prendendo piede l’idea Gennaro Gattuso, anche se l’arrivo del tecnico calabrese in questo momento appare alquanto difficile. La situazione verrà monitorata con attenzione nei prossimi giorni.