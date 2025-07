Lazio, Mattei non ha dubbi: «Credo che quest’anno la Lazio abbia l’intenzione di stabilire tanti record negativi»

Lazio, Mattei analizza: «Credo che quest’anno la Lazio abbia l’intenzione di stabilire tanti record negativi». Le dichiarazioni

Stefano Mattei, opinionista e giornalista sportivo, ha parlato della Lazio in collegamento a “Quelli che” sulle frequenze di Radiosei. Ecco le sue dichiarazioni sul progetto del numero uno del club Claudio Lotito in vista della prossima Serie A. Le parole:

PAROLE – «Credo che quest’anno la Lazio abbia l’intenzione di stabilire tanti record negativi. Unico quello del mercato bloccato con i tre parametri non rispettati, ora il tema riguarda la modalità di presentazione di Maurizio Sarri. Non ricordo conferenze aperte al pubblico, non capisco quindi quel riferimento nel comunicato diramato dalla società. Così come non ricordo conferenze stampa senza la presenza dei rappresentanti delle diverse testate giornalistiche. Leggendo il testo del comunicato mi è venuto in mente un film di Checco Zalone, in particolare il passaggio in cui viene detto: “Ma questi sono del mestiere?”.

“Se fossi Sarri direi al club che una conferenza stampa in queste modalità non sarei disposta a farla. E’ uno schiaffo ai giornalisti, all’informazione, alla libertà di stampa. Sono d’accordo con la presa di posizione della federazione nazionale della stampa. Non so se a Formello si rendono conto il caos che hanno generato. A me la Lazio sembra una macchina che imbocca l’autostrada in contromano, prendendosela poi con le altre autovetture, non rendendosi conto che è lei che va nella direzione sbagliata».

IL PUNTO IN CASA LAZIO

La Lazio sta attraversando un periodo di transizione delicato e ricco di interrogativi. Dopo l’arrivo di Maurizio SarrI sulla panchina biancoceleste, la squadra è alla ricerca di una nuova identità tattica e mentale. Il cambio di guida tecnica avrà portato con sé inevitabili scossoni, ma anche la speranza di un rilancio? Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato e i tifosi sperano di iniziare subito con una vittoria.