Lazio, tutti pazzi per Immobile e la Uefa lancia il sondaggio FOTO

Lazio, anche la Uefa Europa League ha celebrato nella giornata di oggi Ciro Immobile che con quello di ieri è arrivato a quota 15 gol

Un Ciro Immobile stratosferico e che continua a segnare senza sosta. Anche ieri il numero 17 ha messo a segno la rete dell’1-0 per la Lazio. Una media impressionante quella del bomber di Torre Annunziata che non ha rivali in Serie A e che viene celebrato anche all’estero.

A dimostrarlo, oltre ai quotidiani esteri, c’è anche il sondaggio lanciato dalla pagina ufficiale dalla Uefa Europa League. “Ciro Immobile è…”, tantissimi i commenti da ogni parte d’Europa per il bomber della Lazio.