Lazio, Immobile punta la Scarpa d’Oro e lo Scudetto

Lazio, Scarpa d’Oro e Scudetto: sono questi, secondo La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi stagionali di Ciro Immobile

La ripresa del campionato per la Scarpa d’Oro. Immobile, come tutta la Lazio, non vede l’ora di tornare in campo per continuare la sua scalata alla classifica marcatori sia nazionale che internazionale. In Serie A, è inseguito da Cristiano Ronaldo, staccato da sei lunghezze: nel mirino c’è il record di Higuain di 36 gol.

Per la Scarpa d’Oro, invece, sono Lewandowski e Haaland gli immediati inseguitori: il polacco è a a una rete dal trono mentre il norvegese a cinque.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ciro vorrebbe trascinare la Lazio verso lo Scudetto, proprio come fece Chinaglia nel 1974.